Calciomercato – Il Napoli può provarci per Babayoko, il Milan ha abbandonato la pista

Calciomercato – Napoli, per il centrocampo c’è Babayoko

Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista e, nelle ultime ore, il nome di Tiemoue Bakayoko s’è fatto sempre più insistente. Secondo quanto riportato dal portale corriere.it, proprio per il centrocampista, il Milan ha abbandonato la pista. Per i partenopei, dunque, la strada sembra essere spianata; bisogna solo far attenzione al PSG e al costo del cartellino.

