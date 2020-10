NAPOLI – Preso un talentuoso Esterno Destro

NAPOLI – Preso un talento dalla Paganese.

Manuel riccio, esterno destro classe 2005 è stato preso in prestito con diritto di riscatto per la formazione under 16 di mister Bevilacqua.

Riccio viene da due stagioni eccellenti, vince il titolo di Campione Regionale con l’Under 14 della Casertana e l’anno successivo registra ottime prestazioni con l’Under 15 della Paganese in Serie C. Con quest’ultimi, allenati da mister Omobono, Riccio ha attirato l’attenzione del Napoli che lo inserirà nella categoria U16 A-B.

