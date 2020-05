Al Bano su Vittorio Feltri: “Solo un ubriaco può affermare certe cose”

Al Bano, ospite di “Posso darvi del talk?”, ha parlato delle dichiarazioni del direttore di Libero a proposito del Sud fatte a Fuori dal Coro

Ospite di “Posso darvi del talk?“, condotto dal comico pugliese Enzuccio su Youtube, Al Bano ha parlato delle dichiarazioni di Vittorio Feltri a proposito del Sud fatte a Fuori dal Coro, su Rete4. E stavolta, come sottolinea Il Fatto Quotidiano, non ha usato mezze misure:

“Cosa ne penso delle dichiarazioni di Feltri sul Sud? Io sono convinto che non lo ripeterebbe più, perché è una frase che può uscire dalla bocca di un ubriaco, non certamente dalla bocca di un pensatore. Dare dell’inferiore a un essere umano, a una razza in questo caso, è veramente qualcosa che rende inferiore chi l’ha detto, è inaccettabile. Io sono un italiano con la I maiuscola, sono scappato al nord per fare tutto quello che ho fatto, e ho un rispetto per la gente che vive al nord straordinario, lo stesso tipo di rispetto che ho per la gente del sud. È chiaro poi che qualche cretino c’è al nord, qualche cretino c’è al centro, qualche cretino si trova anche nel sud, ma da questo non puoi dire “è una razza inferiore”, è un gravissimo errore secondo me. Da inferiori è dire battute del genere”.

