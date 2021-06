Euro 2020: l’Italia affronterà il Belgio ai quarti di finale

L’Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Dopo la vittoria degli azzurri per 2-1 contro l’Austria i belga battono il Portogallo per 1-0, accedendo alla fase successiva del torneo. Gli avversari degli azzurri però sono in apprensione per le condizioni di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, usciti entrambi anzitempo durante la gara contro Ronaldo e compagni. Il match si disputerà venerdì 2 luglio alle ore 21.00, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.