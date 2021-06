Napoli, è tutto pronto per il trasferimento alla Lazio per Hysaj

Elseid Hysaj, difensore del Napoli, sarebbe prossimo al trasferimento alla Lazio.

Il difensore del Napoli Elseid Hysaj sarebbe pronto a lasciare il Napoli per cominciare una nuova avventura nella Lazio. Il giocatore avrebbe lasciato anche la sua villa a Napoli, dunque il passo è davvero breve. Il quotidiano Il Mattino riporta le ultime su tale vicenda:

“Il suo futuro è alla Lazio, dove la prossima settimana firmerà un accordo di tre anni. Lotito in questi giorni è alle prese con la questione Salernitana e ha preferito rinviare la discussione finale. In ogni caso, l’albanese è pronto a riabbracciare Sarri che prima del Napoli ha avuto come allenatore anche all’Empoli.”

