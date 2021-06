Pavarese: “La prossima stagione il Napoli potrà lottare per lo Scudetto”

Luigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

L’ex dirigente del Napoli Luigi Pavarese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Pavarese ha parlato dell’ultima stagione del Napoli in campionato. Per un periodo gli azzurri hanno lottato per la conquista del titolo, tuttavia il finale non è stato dei migliori, complice anche i numerosi infortuni in casa azzurra.

Ecco le parole dell’ex dirigente:

“Il Napoli è stato sfortunato. Basta pensare agli infortuni che hanno caratterizzato la stagione. Ero convinto che il Napoli fosse la squadra più adatta per la conquista dello Scudetto, forse più di Inter e Juventus, ma alla fine è andata diversamente. Il prossimo anno però si potrà lottare per lo Scudetto.”

