Calciomercato, il Napoli su Lovato e Zaccagni. Il Verona stabilisce il prezzo

Calciomercato, il Napoli pensa a Lovato e Zaccagni

Come riportato dal Corriere di Verona, il Napoli sarebbe fortemente interessato a Lovato e Zaccagni. Per il centrocampista l’interesse è maturato già nella scorsa sessione di mercato, con la prospettiva di riparlarne a Giugno. Il cambio in panchina tra Gattuso e Spalletti, ha però poi raffreddato l’interesse del club azzurro. Lovato, invece, in questa stagione è stato uno dei migliori tra le file dell’Hellas, con il Napoli che vorrebbe puntare su di lui per rinforzare il pacchetto arretrato. Il Verona per chiudere le due operazione chiede una cifra intorno ai 35 milioni.

