Italia-Austria, Di Lorenzo promosso a pieni voti. L’azzurro è tra i migliori in campo

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è risultato essere tra i migliori in campo nella vittoria dell’Italia contro l’Austria. Ecco cosa hanno detto di lui i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport, voto 7: “Una delle migliori in azzurro, forse la migliore, perché non si limita a fare il terzo stopper ma, quando Spina si ricarica, parte e spacca la difesa. Pur restando sempre concentrato”.

Corriere dello Sport, voto 6,5: “Solidità, contrasto, attenzione. Il difensore del Napoli tira fuori un gran bel primo tempo come palleggio e marcatura. Becca l’ammonizione in apertura di ripresa e perde un pochino di sicurezza. Mancini, però, non lo sostituisce. Segnale di grande fiducia e Giovanni si rianima”.

Tuttosport, voto 6: “Dalle sue parti si affaccia Baumgartner, non trema e trova gli spazi per affacciarsi in attacco. Anche lui in sofferenza quando l’Austria alza il baricentro”.

