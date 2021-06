Calciomercato Napoli: Manager di Kaio Jorge in Italia, Giuntoli pronto a fare un’offerta

Dopo l’Interesse di altri club italiani, il Napoli torna forte sul talento brasiliano

Il Napoli torna su Kaio Jorge, lo riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Secondo il quotidiano il club partenopeo vorrebbe chiudere in tempi brevi per il giovane attaccante brasiliano in scadenza con il Santos.

Questo è quanto si legge:

“In giornata, dovrebbe sbarcare in Italia uno dei manager del giocatore per incontrare i dirigenti di alcuni club interessati al suo assistito. Tra questi, ovviamente, c’è il Napoli. Attraverso alcuni emissari, Giuntoli ha già fatto pervenire al Santos la sua richiesta, e cioè, 8 milioni di euro più un paio di bonus. In un primo momento, il club brasiliano ne avrebbe voluti 15, ma l’insorgere della pandemia ha consigliato di abbassare a 10 milioni la pretesa […]”.

La Rosea aggiunge che i partenopei sarebbero pronti ad offrirgli un quinquennale da 1 milione di euro a stagione. Una proposta motivata dalla giovane età del ragazzo e sua dalla scarsa conoscenza del calcio europeo.

