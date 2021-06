Napoli: spaventano le varianti del Covid-19, annullata l’amichevole con l’Arsenal

Gli azzurri stanno preparando la prossima stagione ma il Covid-19 torna a disturbare il calcio

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla del Napoli. Stando a quanto si legge L’amichevole in programma con l’Arsenal non dovrebbe essere più disputata, vista la diffusione in Europa della variante Delta del Covid-19. Secondo il quotidiano il club azzurro avrebbe deciso di viaggiare verso l’Inghilterra che in questo periodo si trova a dover fare i conti con questa nuova forma del Coronavirus.

Questo è quanto si legge:

“Ma i programmi di questi tempi, sono fatti per essere cambiati e le varianti, lo indica il Covid, sono parecchie: la tentazione di andare in Inghilterra, per una sfida con l’Arsenal, è stata accantonata per motivi che non sfuggono, e in calendario, a cavallo tra la decade in Trentino e quella di Castel di Sangro, ci dovrebbero finire due partite, una a Lione e un’altra ancora da concordare. Ma la Francia è il Paese che attualmente si lascia preferire”.

