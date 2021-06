Napoli: le proposte dall’estero non convincono, Maksimovic sempre più convinto di voler rimanere

Il difensore, il cui contratto scade tra meno di 48 ore, vorrebbe rimanere al Napoli

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di Nikola Maksimovic. Il prossimo 30 giugno il contratto che lo lega al club azzurro sarà ufficialmente scaduto, ma ora il difensore spera di poter restare ancora al Napoli. Il motivo di questa sua scelta sarebbe il forte legame che ha con la città e la mancanza di proposte allettanti da altri club.

Questo è quanto si legge:

“Il difensore serbo (30 anni a novembre), ha espresso il desiderio di restare e le sollecitazioni dalla Spagna non lo hanno ancora invitato a fare un passo avanti, per non lasciare irrimediabilmente dietro la sua scelta principale, che resta il Napoli. E mentre Hysaj è nel taccuino della Lazio, si sa da un bel po’, su quella fascia”.

