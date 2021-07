Calciomercato, c’è la prima offerta ufficiale per Emerson Palmieri

Calciomercato, prima offerta per Emerson Palmieri

C’è la prima offerta ufficiale del Napoli per Emerson Palmieri, terzino richiesto da Luciano Spalletti per rinforzare la rosa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno presentato una prima proposta al Chelsea con due opzioni. I blues preferiscono la cessione a titolo definitivo, valutando Emerson 20 milioni circa. Il Napoli ha offerto un prestito oneroso garantendo l’obbligo di riscatto, per una cifra totale da 10 milioni. De Laurentiis è al lavoro per limare le differenze con il Chelsea, nel tentativo di raggiungere a breve un accordo.

