La Gazzetta dello Sport – Demme e Ndombele verso l’addio: i nomi dei possibili sostituti.

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare di due possibili addii in estate in casa Napoli. Questa la testimonianza sulle prossime mosse di mercato degli azzurri.

“Lo scouting azzurro, coordinato da Maurizio Micheli, è sempre al lavoro insieme al d.s. Cristiano Giuntoli alla ricerca di nuovi prospetti. E il reparto in cui si accentrano le attenzioni in questo momento è il centrocampo. Visto che Ndombele rientrerà al Tottenham dal prestito e Demme vuole cercare fortuna altrove. Fra i tanti ci sono due prospetti sotto stretta osservazione. Il senegalese classe 2003 Pape Diop, mediano fisico e con buoni piedi dello Zulte Waregem: potrebbe crescere accanto a Lobotka e diventarne intanto il vice. Altro talento seguito da tempo è il tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic, classe 2002, già pronto per il salto di qualità”.

Fonte foto: Flickr.com

