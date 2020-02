Napoli, Mertens: “Non potevo sognare un ritorno migliore, grazie a tutti”

Dries Mertens ha scritto un messaggio su Instagram: “Non potevo immaginare modo migliore per rientrare in campo e dare il mio contributo, é stata dura restare fuori a guardare, ringrazio lo staff medico e tutti quelli che mi hanno dato una mano per tornare a fare quello che mi riesce meglio!”