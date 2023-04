Repubblica – Tottenham su Meret, due possibilità in estate: rinnovo o Premier.

L’edizione odierna del quotidiano lancia un’indiscrezione di mercato su Alex Meret. A quanto pare, il portiere del Napoli avrebbe attirato l’attenzione del Tottenham, che in estate potrebbe provare a presentare un’offerta. Le possibilità per Alex sono due: rinnovo di contratto con il Napoli o valutazione delle offerte in arrivo dalla Premier. Al termine di questa stagione si discuterà del suo futuro, a quando Cristiano Giuntoli e, il suo agente, Federico Pastorello si incontreranno per dialogare.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Accolto il ricorso della Juventus, restituiti i 15 punti in classifica

Dall’Inghilterra – Spalletti fra i candidati per la panchina del Chelsea

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 21 Aprile 2023 a cura di Artemis