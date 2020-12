Inter, clamoroso retroscena Conte: “Se volete posso anche andarmene!”

Svelato un clamoroso retroscena dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League

L’Inter non sta vivendo un gran momento, malgrado l’ottimo piazzamento in Serie A che vede i nerazzurri secondi in classifica l’eliminazione dalla Champions League ha deluso molto la piazza. ora l’obbiettivo di Conte e i suoi è soltanto uno: vincere il campionato per evitare che anche questa stagione sia fallimentare. Nella giornata di ieri c’è stato un importante vertice tra l’allenatore e la dirigenza dell’Inter e secondo quanto riporta l’edizione odierna di Libero, il coach salentino avrebbe detto chiaramente alla società di Milano di essere disposto ad andar via.

Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Va in scena una sorta di lunga riunione dove le parti provano a capire quale sia la situazione. Da una parte la dirigenza e Giuseppe Marotta, dall’altra Antonio Conte che, pare, a un certo punto si sarebbe anche messo in discussione. Una cosa del tipo: ‘Sono anche disposto a farmi da parte‘. Sull’altro fronte, però, avrebbero scelto la via della diplomazia, non tanto per una questione di totale fiducia nei confronti del tecnico, quanto perché, da un punto di vista prettamente economico, liberare Conte vorrebbe dire gettare dalla finestra circa 40 milioni di euro, che sommati a quelli persi con la mancata qualificazione in Europa diventano… tantissimi soldi”.

