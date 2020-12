Ultima ordinanza Regione Campania – Le regole del Natale a Napoli

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha varato l’ultima ordinanza.

Il tema dell’ultima ordinanza è il solito da ormai quasi un anno, l’interesse della salute dei cittadini della Regione Campania.

Sarà vietato dunque raggiungere le seconde case, anche se in regione. Inoltre, nei principali scali del territorio campano ed in particolare Capodichino e Piazza Garibaldi, i controlli saranno serrati e finalizzati ad individuare chi è in partenza o in arrivo senza un comprovato motivo di urgenza.

