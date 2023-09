Corriere dello Sport – Successo per il Napoli a Braga, ma soffrendo cose disperate e tanti errori.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla sofferta vittoria del Napoli contro il Braga: “Due a uno a Braga, soffrendo cose disperate, sbagliando tanto – in attacco, in difesa – producendo parecchio, anche etti di panico, perché è stata dura, anche durissima, in un’ora e mezza piena, come sempre di paradossi, con chanches bruciacchiate, un calcio ancora approssimativo e una difesa d’altri tempi per uscire dal tunnel nel quale il Napoli e Garcia stavano finendo proprio al minuto ‘95 (in realtà il centesimo), sull’ennesima sciagurata leggerezza”.

