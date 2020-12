Napoli-Real Sociedad 1-1, gli azzurri vincono il girone e passano al turno successivo

Napoli-Real Sociedad finisce 1-1, con gli azzurri che passano il girone come prima in classifica. Avvio tutto di marca spagnola, prima Januzaj e poi Portu graziano gli azzurri. La Real Sociedad pressa alto e mette in difficoltà il Napoli, che non riesce a superare il pressing. Episodio dubbio, Lozano lanciato verso l’area avversaria viene steso. Per l’arbitro e solo angolo. Proprio dagli sviluppi di un calcio da fermo, Zielinski raccoglie la palla al limite dell’area e con un potente destro trafigge Ramiro. Gli azzurri vanno al riposo in vantaggio. La ripresa, inizia allo stesso modo di come era iniziata la prima frazione di gioco. Altra grande occasione per la Real Sociedad, ma William Josè grazie nuovamente gli azzurri. Il Napoli si limita a contenere gli attacchi avversari, affidandosi alle ripartenzre in velocità. Quando la gara sembrava ormai decisa, la Real Sociedad trova il goal qualificazione. Cross dalla sinistra spagnola, Ghoulam respinge goffamente e William Josè questa volta non sbaglia. Pareggio. Alla notizia del secondo goal subito dall’Az, le squadre rallentano i ritmi attendendo il fischio finale. Finisce così in parità la sfida del Diego Armando Maradona, con gli azzurri che ai sorteggi saranno testa di serie.

