Calciomercato: Cragno verso il Monza, visite mediche settimana prossima

Il portiere accostato al Napoli è diretto verso il Monza

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha parlato del futuro di Alessio Cragno tramite il suo profilo Twitter.

Questo il suo tweet:

“Visite mediche settimana prossima per Alessio #Cragno col #Monza. Servono alcuni giorni per chiudere, perché prima il portiere deve allungare contratto col #Cagliari e poi verrà ceduto in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Operazione da €10-12M. #calciomercato”.

