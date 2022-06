Calciomercato Serie A, Cragno va al Monza di Berlusconi

Cragno al Monza, è fatta: che colpo Berlusconi e Galliani!

Alessio Cragno-Monza: il matrimonio è sempre più vicino. Il portiere del Cagliari, infatti, rinnoverà il proprio contratto con il club isolano per un’ulteriore stagione, passo che a quel punto dovrebbe aprire le porte al prestito alla neopromossa. Inizialmente con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo in caso di permanenza in Serie A del Monza. Sarebbero già previste per Cragno, la prossima settimana, le visite mediche, alle quali farà seguito la firma del contratto tra il portiere e i brianzoli. L’estremo difensore si appresta quindi ad essere il secondo colpo di mercato della società di Berlusconi e Galliani, che si è già aggiudicata Andrea Ranocchia. Questo, secondo quanto riportato da “Corriere dello Sport“.