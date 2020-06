Monza, Berlusconi pensa in grande: “Voglio Ibrahimovic e Kakà”

Berlusconi vuole portare Ibrahimovic e Kakà al Monza

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TeleLombardia. Centro del suo discorso i progetti futuri, che riguardano la squadra Brianzola. Ecco quanto dichiarato:

“Allestiremo una squadra per puntare al vertice della Serie B, ma la promozione dipende da tanti fattori alcuni dei quali imprevedibili. Gli altri li abbiamo ben presenti e faremo del nostro meglio per sfruttarli a nostro vantaggio. Kakà, Suso e Ibra? Tutti e tre sono stati tentati di venire qui da noi, il più vicino è stato il brasiliano, ma la cosa non si è poi realizzata per questioni personali, ma non è ancora del tutto archiviata la pratica. Per la prossima stagione pensiamo a 4-5 innesti anche se la cosa importante sarà continuare a perfezionare gli schemi e il gioco”.

