Ex Napoli, Bigon: “A Napoli traguardi straordinari, li porto nel cuore”

Alberto Bigon ricorda i successi con il Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Alberto Bigon. Nel corso dell’intervista, ha ricordato i trofei vinti quando sedeva sulla panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Sapete quanto sono stati importanti per me gli scudetti vinti al Milan e al Napoli, due realtà che avevano aspettato per anni questo titolo. Come calciatore porto nel cuore lo scudetto in rossonero, come allenatore ovviamente quello del Napoli, che sapete quanto è stato importante anche per la mia famiglia. Portare il secondo scudetto al Napoli, abbinato ad una Supercoppa, è stato bello, sono traguardi straordinari”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – “Coppa Italia Coca-Cola”: Official Partner della Lega Serie A

De Magistris, nuova ordinanza: per aree verdi e parchi pubblici. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid-19, il sangue può dirci quanto rischiamo di ammalarci