De Maggio sull’esonero di Mazzarri: “Per me è un errore”

Il giornalista Valter De Maggio ha commentato l’esonero di Walter Mazzarri ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”.

Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione “Radio Goal”, ed ha espresso la propria opinione sull’eventuale vicino esonero di Walter Mazzarri.

Il giornalista sarebbe in disaccordo con tale decisione e ne ha spiegato dunque i motivi:

“Prima la colpa era di Garcia, oggi di Mazzarri. Io non ne sono così convinto. Per me è un grande errore cambiare a 14 giornate dalla fine. C’è totale confusione, non è normale non sapere chi siederà sulla panchina del Napoli nell’ottavo di finale con il Barcellona tra due giorni. È una situazione surreale considerando che c’è il Barcellona mercoledì. Siamo in balia delle onde, la situazione è assurda perché Walter Mazzarri oggi dirigerà l’allenamento, ma domani chi ci sarà? Per me l’esonero è una follia, lo dico con sincerità. Intanto non sappiamo chi ci sarà domani in conferenza stampa pre-Barcellona con Di Lorenzo.”

