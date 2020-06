Inter, tanti dubbi per Conte in vista della Coppa Italia

Antonio Conte e i dubbi sulla difesa

Antonio Conte in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, deve ancora sciogliere i dubbi su chi schierare in difesa. L’unico punto fermo è Skriniar, oltra ad Handanovic. Con Godin fuori per infortunio, dovrebbero essere Bastoni e Ranocchia gli altri due centrali del terzetto di difesa. Potrebbe essere schierato anche Stefan De Vrij, ormai completamente recuperato dal suo infortunio. Conte non vorrebbe rischiare l’olandese, ma è un dubbio che verrà sciolto solo all’ultimo secondo. In attacco invece, Martinez e Lukaku sono i punti inamovibili. In vista del cambio modulo, che prevede l’inserimento del trequartista, ballottaggio tra Eriksen e Sensi con quest’ultimo favorito.

