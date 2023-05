Pazza offerta del Chelsea per Kim: Koulibaly-Pulisic. Il coreano verso il Man Utd: l’ingaggio

Pazza offerta del Chelsea per Kim, ma il coreano va verso il Man Utd

Calciomercato Napoli – Pazza offerta del Chelsea per Kim Min-Jae. Le novità sul futuro di Kim Min Jae, arrivano da Ciro Venerato a 1 Football Club. Di seguito le parole del giornalista ed esperto di mercato della Rai:

“Per il coreano, ormai, l’opzione United è sempre più concreta, seppur anche il Chelsea ci abbia provato. Kim a Napoli guadagna poco più di due milioni. In Inghilterra potrebbe aspirare ad un contratto che parta dagli otto milioni a salire. Il Napoli sperava in una scelta, da parte del coreano, che potesse essere anche più che professionale. Gli agenti, però, si sono mossi in direzione opposta. Per il sostituto si esclude sicuramente l’opzione ritorno di Koulibaly. Il club londinese aveva offerto sia il difensore che Pulisic. L’americano è un profilo che alla società partenopea interessa, anche se a frenare gli entusiasmo concorrono sia l’ingaggio dell’attaccante che il ruolo, attualmente coperto dal talento georgiano. Il senegalese, inoltre, guadagna dieci milioni netti e non rientra nei parametri azzurri. Il nome di Scalvini è tra i vari calciatori opzionati, anche se la valutazione dei bergamaschi è alta”.

