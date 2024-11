Radio 24 – Zazzaroni: “Tra Conte e Inzaghi? Tutta la vita il primo, voglio bene a Simone, ma è più bravo”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto in diretta al programma ‘Tutti Convocati’, in vista del big match di domenica 10 novembre, fra Inter e Napoli: “Conte è l’allenatore più bravo che c’è in Italia in questo momento, quelli più bravi sono fuori e lui qui è il migliore. Più di Inzaghi, che è un bravo allenatore e gli voglio bene ma Conte è più bravo. Tutta la vita Conte, anche oltre la vita. Cerca il profitto, che significa vincere. Non fosse andato al Napoli, Conte non sarebbe andato a Milano, sarebbe andato a Torino di corsa, quello sì“.

