Bosco: “Il Napoli dovrebbe prendere Vecino”

L’esperto di mercato consiglia un giocatore al Napoli

Christian Bosco, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Si gonfia la rete”, trasmissione in onda su Tele A:

Queste le sue parole:

“[…]Fosse per me prenderei anche Matias Vecino, calciatore in uscita dall’Inter. Sarebbe il calciatore ideale per Spalletti“.

Arriva poi la risposta di Raffaele Auriemma: “Vecino andrà probabilmente via dall’Inter, ma ha un altro desiderio: vuole lasciare l’Italia e approdare in un altro campionato”.

