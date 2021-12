Caso Udinese-Salernitana – Nuovo scenario dopo il rinvio del match a causa Covid. Le supposuzioni de La Gazzetta dello Sport: “Prima il 3-0 a tavolino e poi il ricorso…”

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Lega di A per il momento mantiene salda la propria posizione in merito al match rinviato tra Udinese e Salernitana. Il giudice sportivo prenderà tempo per decidere se assegnare il 3-0 a tavolino per l’Udinese, tuttavia si sospetta che la giustizia sportiva si allineerà, inevitabilmente, eccetto colpi di scena, su quanto deciso per i medesimi precedenti.

A quanto pare le regole dello scorso anno sono finite in fuorigioco, sostanzialmente sono state cancellate dal combinato disposto fra l’accordo tra Asl e giustizia sportiva. Non si sfuggirà quindi, forse, all’epilogo che ha già segnato i casi di Juve-Napoli e Lazio-Torino durante la scorsa stagione.

