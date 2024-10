Napoli-Atalanta, Zappacosta: “Gara difficile come tutte le altre”

Davide Zapppacosta, difensore dell’Atalanta, ha parlato in breve della prossima sfida di campionato contro il Napoli.

Il difensore dell’Atalanta Davide Zappacosta è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza ed ha parlato anche della prossima gara che il club affronterà contro il Napoli.

Di seguito le sue parole:

“La cosa più importante credo sia vincere, poi siamo contenti quando colui che entra in campo dà una scossa. Era una partita bloccata, in passato abbiamo sempre sofferto, ma siamo rimasti gara e siamo contenti di aver vinto in questo modo. Cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco, le nostre linee di passaggio, tutto sommato questa stagione sta andando bene, c’era bisogno per carburare, dobbiamo solo continuare così. Contro il Napoli sarà una partita importante come tutte le altre, difficile. Il mister sa che può contare su tanti giocatori, fa davvero un lavoro molto importante, credo che si veda, anche i nuovi sono ragazzi per bene che sono arrivati con tanta voglia.”

