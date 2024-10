Milan-Napoli, Gilmour sorprende: i dati su di lui

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul centrocampista del Napoli Billy Gilmour, che ha dimostrato le sue qualità contro il Milan.

Milan-Napoli è andata in scena martedì 30 ottobre e Billy Gilmour è riuscito a fare la differenza in campo.

L’odierna edizione de Il Corriere dello Sport si è concentrato proprio su quanto accaduto nel corso della gara vinta dagli azzurri per 0-2.

“Gilmour, anni 23, non ha avuto paura. Si è sentito al sicuro accanto alla squadra e ha affrontato la partita con personalità e qualità. Pulito nel possesso palla, prudente nelle preventive, generoso nelle rincorse. E’ lui a recuperare il pallone da cui nasce il gol di Lukaku. Non si è risparmiato come i numeri del giorno dopo hanno raccontato: ha percorso in totale 12.668 km, secondo solo al compagno di nazionale e amico McTominay (13.024), lo stakanovista del Napoli. Ha toccato 61 palloni, ha completato 49 passaggi (con il 92% di precisione) di cui 14 in offensiva. Meglio di lui ha fatto solo Anguissa (18).”

