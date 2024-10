Inter-Napoli sarà vietata ai residenti in Campania

La sfida di campionato tra Inter e Napoli sarà vietata a tutti coloro che risiedono nella Regione Campania.

Inter e Napoli si sfideranno domenica 10 novembre in occasione della giornata di campionato numero dodici. A tal proposito il Prefetto di Milano ha deciso di vietare l’accesso al San Siro ai tifosi residenti in Campania.

Ne parla il quotidiano Repubblica:

“Solo tifosi del Napoli non residenti in regione Campania nel settore ospiti del Meazza per l’attesissimo scontro diretto con l’Inter in programma a Milano il 10 novembre prossimo. Lo ha deciso il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, “viste le determinazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive”. I residenti in Campania potranno acquistare biglietti solo se titolari della Fidelity Card dell’Inter.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, oggi incontro con l’entourage di Kvaratskhelia per decidere sul futuro

Lukaku, non se ne perde uno contro il Milan: sesta rete in sei incroci

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scontro tra titani a Che Tempo Che Fa: Guardiola e Baggio insieme