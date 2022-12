Tajon Buchnan del Club Brugge, nel mirino del Napoli: può essere l’erede di Lozano

Tajon Buchanan del Club Brugge, nel mirino del Napoli per la prossima stagione

Calciomercato Napoli – Tajon Buchanan del Club Brugge è il nome nuovo nel mirino de Napoli per la prossima stagione. L’esterno offensivo del Club Brugge, classe ’99 di nazionalità canadese (ha partecipato agli ultimi Mondiali in Qatar), è un’ala destra che può giocare anche a sinistra: abile nel dribbiling, la sua grande velocità, e l’ottima tecnica, lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti del campionato belga.

Buchanan ha giocato titolare in tutte le gare del Canada al Mondiale, attirando diverse attenzioni. Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbalnieuws, il Napoli starebbe monitorando il giocatore come possibile sostituto di Lozano per la prossima stagione. Profilo giovane e con grandi margini di crescita, con costi ingaggio e cartellino contenuti, potrebbe rappresentare tutto quello che il ds Giuntoli cerca per il club azzurro.

Per Buchanan c’è una folta concorrenza: in Italia piace anche a Milan e Juventus, ma è seguito anche da club di Spagna, Inghilterra e Germania. Al momento il suo valore si aggirna intorno ai 20 milioni di euro, forte anche di un contratto con il Club Brugge che scadrà nel 2025.

