Le pagelle – Lukaku, non se ne perde uno contro il Milan: sesta rete in sei incroci

I quotidiani hanno elogiato Romelu Lukaku, che dopo due gare sottotono, è riuscito a spazzare via le critiche con una prestazione di livello:

La Gazzetta dello Sport, 7: “Puntuale come le tasse: se c’è Conte in panchina e il Milan contro, lui segna. Sesta rete in sei incroci, aveva bisogno di un acuto in un big match”.

Corriere dello Sport, 7.5: “Segna il sesto gol ai rossoneri dopo appena 5 minuti spazzando via Pavlovic di forza. Una prova da vero attaccante, nel vivo della manovra”.

