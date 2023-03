Euro 2024: passo falso dell’Italia al Maradona, vince l’Inghilterra

Dopo quasi 62 anni l’Italia viene sconfitta in patria dagli inglesi

L’Italia inizia male il suo percorso di qualificazione ad Euro 2024. La gara del Maradona (la prima a Napoli dal 2013) vede una prima frazione disastrosa da parte degli uomini di Roberto Mancini. Al 13′ minuto gli inglesi vanno in vantaggio con Declan Rice sui risvolti di un corner, con il raddoppio che arriva al 44′ su calcio di rigore causato da fallo di Mano di Giovanni Di Lorenzo. Dal dischetto va Kane che spiazza Donnarumma.

Il secondo tempo è completamente ad appannaggio degli azzurri che dominano sull’Inghilterra e trovano anche il gol con l’italo-argentino Mateo Retegui al 56′. Gli uomini di Mancini spingono tanto ma non riescono a trovare il secondo gol malgrado l’espuslione di Luke Shaw nel finale. Sconfitta per l’Italia che non perdeva un match di qualificazione gli europei in casa da 24 anni, proprio a Napoli per 3-2 contro la Danimarca.

Fonte foto: Twitter @Azzurri (account ufficiale nazionale italiana)

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Fidanzamento ufficiale per Kvaratskhelia con Nista: ecco quando il matrimonio

Champions League – Biglietti Milan-Napoli, il resp. di TicketOne: “Niente vendita libera: vi dico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici