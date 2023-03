De Laurentiis pronto a blindare Spalletti, in arrivo il rinnovo del tecnico azzurro

De Laurentiis vuole tenersi stretto Spalletti

Aurelio De Laurentiis non rinuncerà facilmente a Luciano Spalletti, tecnico che in questa stagione sta guidando gli azzurri a risultati che ad inizio stagione erano impensabili. Secondo a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro è pronto a blindare il tecnico con un nuovo contratto. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

“De Laurentiis, attenderà il momento giusto per parlare col suo allenatore e magari proporgli un biennale per far sì che il ciclo che in questa stagione ha avuto il suo battesimo trovi una continuità. I soldi non saranno un problema, come non lo furono nella primavera del 2021, quando De Laurentiis convinse Spalletti della scelta Napoli. Non saranno un problema anche perché con i risultati e i miglioramenti dei singoli giocatori, di milioni nelle casse del Napoli ne sono entrati molti di più in questo biennio spallettiano. E questo un presidente attento come il produttore cinematografico lo sa meglio di tutti. Diciamo che il nuovo accordo si può ipotizzare sulla base di 4 milioni netti di guadagno per l’allenatore più i premi che a questo punto saranno puntati sui massimi obiettivi possibili, dopo un’annata come quella che il Napoli sta vivendo”.

