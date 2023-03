Osimhen via da Napoli? Beto tra i candidati per sostituirlo

Norberto Beto in cima alla lista dei possibili sostituti di Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è tutt’altro che assicurato. In estate i top club busseranno alle porte del club partenopeo proponendo cifre folli. In caso di addio del nigeriano gli azzurri non perdono di vista Norberto Beto dell’Udinese. A riportarlo è Il Gazzettino.

Fonte foto: Instagram @beto_norberto_14

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Fidanzamento ufficiale per Kvaratskhelia con Nista: ecco quando il matrimonio

Champions League – Biglietti Milan-Napoli, il resp. di TicketOne: “Niente vendita libera: vi dico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici