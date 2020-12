Napoli emergenza in attacco: Gattuso pensa ad una mossa a sorpresa

Emergenza in attacco per il Napoli di Gattuso

Napoli emergenza in attacco, senza Dries Mertens infortunato e Lorenzo Insigne, che sarà squalificato, a Rino Gattuso resteranno soltanto tre attaccanti: Andrea Petagna, Hirving Lozano e Matteo Politano. Le due nuove assenze vanno ad aggiungersi a quella di Victor Osimhen, ma il tecnico azzurro proverà a non drammatizzare, pensando da subito ad una soluzione a sorpresa. In uno dei due prossimi impegni Gattuso potrebbe partire con Eljif Elmas sulla fascia sinistra, al posto di Insigne, al fine di preservare Politano e Lozano e tenerne uno in panchina come arma da sfruttare in corsa. A riferirlo è Sky Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Espulsione Insigne, Sconcerti: “Errore che il capitano di una grande squadra non dovrebbe mai fare”

Infortunio Mertens: giungono cattive notizie. Si teme un lungo stop

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Cnn, vaccino a Biden la prossima settimana