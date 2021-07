Lorenzo Insigne è l’uomo Euro2020, il colpo a sorpresa e la differenza.

Lorenzo Insigne, tanto amato e tanto odiato, è l’uomo Euro2020.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla del numero 10 della Nazionale: “Mi scusi, per la fantasia? In fondo a sinistra. O ad estro. Là dove di solito si notano meglio i centosessantatré centimetri di Insigne. Non c’è stata partita, durante questo indimenticabile Europeo, in cui non abbia sperato che qualcosa di eccezionale nascesse proprio dal lato in cui il nostro gioco pendeva. Un tiro a giro, un dribbling riuscito nello stretto, un uno-due con Spinazzola o Verratti, un servizio per Ciro, un lancio coast to (mezza) coast in grado di esaltare il taglio di Chiesa o Berardi. Lorenzo doveva essere l’accensione, la differenza, il colpo a sorpresa. E quando la cosa gli riusciva, «grande Lore»; quando invece lui steccava o non prendeva bene le misure, «stasera non c’è, meglio sostituirlo». Elettrizzante e divisivo come tutti i dieci che si rispettino.

Di questo Europeo Lorenzo è stato uno dei sorrisi più aperti, lo scherzo insistito con Immobile in ritiro, il cuore disegnato con le dita da mostrare alla telecamera, il movimento su e giù della testa per non sbagliare l’entrata sull’inno di Mameli. È stato anche quello laggiù, sotto i due metri di Donnarumma, e la prima pagina del Corriere dello Sport nella quale – gli undici azzurri tutti in fila – lui quasi sparisce”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, l’agente di Hysaj: “Abbiamo spinto per il rinnovo senza successo”

Il Napoli si gode Di Lorenzo: ha dimostrato di essere un giocatore completo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dopo visita negata accoltella il chirurgo, è grave