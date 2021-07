Florentino Pérez senza freni, spuntano alcuni audio: “Ronaldo è un imbecille”

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, incastrato da alcuni audio: attacca Cristiano Ronaldo e José Mourinho.

Florentino Pérez contro Ronaldo e Mourinho.

El Confidencial ha reso pubblici alcuni audio – risalenti al 2012 – molto compromettenti del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Il primo riguarda il bomber Cristiano Ronaldo: “È pazzo. Questo ragazzo è un imbecille, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe le cose che fa. L’ultima stupidaggine che ha fatto l’hanno vista tutti. Perché pensi che faccia queste sciocchezze?”.

Non contento il presidente attacca bruscamente anche José Mourinho, all’epoca allenatore dei galacticos, sul quale dice: “Mendes non ha potere su di lui. Così come con Mourinho. Anche per le interviste. Niente. Queste sono persone con un ego terribile, entrambi viziati, l’allenatore e lui, non vedono la realtà. Se fossero fatti diversamente potrebbero guadagnare molto di più in diritti d’immagine”.

