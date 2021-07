Ritiro Dimaro, i convocati di Spalletti: tanti giovani, assenti gli ultimi Nazionali

Ritiro Dimaro, i convocati di Luciano Spalletti

Ultime notizie calcio Napoli – Ritiro Dimaro, i convocati di Luciano Spalletti. Ci sono tanti giovani e tanti esuberi in rientro. Mancano, ovviamente, i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali.

Faouzi Ghoulam non partirà per Dimaro e continuerà a svolgere il percorso riabilitativo all’SSC Napoli Konami Training Center. Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo in partenza per Dimaro avendo ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società.

La lista dei convocati:

Portieri: Baietti, Boffelli, Contini, Idasiak.

Difensori: Costa, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Machach, Palmiero, Zielinski.

Attaccanti: Ciciretti, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Tutino.

