Corriere dello Sport – Trenta mln rifiutati per Elmas e solo 21 minuti in campo: ADL pensa al rinnovo.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata su una questione che ha attirato l’attenzione di tutti: l’utilizzo di Eljif Elmas da parte di Rudi Garcia. Questa estate il Napoli ha fermamente rifiutato un’offerta da 30 milioni per il macedone, ma non sembrerebbe rientrare nella lista di gradimento del tecnico francese.

“E il riverbero, in estate, è arrivato fino in Bundesliga e in Premier: il Lipsia e il Liverpool lo avrebbero voluto acquistare e si sarebbero spinti a offrire 30 milioni di euro per il suo cartellino, ma il Napoli ha risposto picche, fermo e deciso, e nel frattempo ha cominciato a preparare i discorsi relativi al suo contratto, in scadenza nel 2025.

La cronaca è questa, quasi completa: il dato che manca sono i 21 minuti (più recuperi) collezionati da quando è arrivato Garcia, sempre in corsa: 14 con il Frosinone, 7 con il Sassuolo. E con la Lazio, invece, non è entrato nonostante lo svantaggio e un cambio a disposizione mai sfruttato. Questione di scelte tecniche e tattiche. Il calcio è fluido”.

