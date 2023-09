Repubblica – Politano, infortunio preoccupa: può saltare Genoa e Champions.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’infortunio di Matteo Politano rimediato durante il suo soggiorno in Nazionale: “Lo farà con un allarme da fronteggiare: Matteo Politano ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per un problema al polpaccio. Sarà ovviamente valutato dai medici del Napoli ma rischia il forfait non solo per Genoa ma anche per l’esordio in Champions.

Toccherà eventualmente a Lindstrom che ieri ha terminato i suoi impegni con la Danimarca e sarà presto a disposizione proprio come Victor Osimhen, a segno nella sfida contro Sao Tome and Principe”.

