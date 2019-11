FOTO – UFFICIALE – Addio al calcio per il Pocho: l’annuncio e lo striscione di saluto dell’Hebei

Tweet on twitter

Lavezzi si ritira, è addio al calcio

È ufficiale, Ezequiel Lavezzi lascia il calcio: il Pocho ha disputato ieri, con gol, la sua ultima gara con l’Hebei.

Ezequiel Lavezzi lascia il calcio. E’ la notizia che arriva dalla Cina, con il Pocho che ha disputato l’ultima gara realizzando anche una rete con l’Hebei China Fortune e subito dopo ha annunciato ai media locali l’addio al calcio. In 3 anni e mezzo, ha segnato 35 gol e 26 assist.

Bello il saluto dei tifosi che hanno omaggiato il Pocho e Javier Mascherano con uno splendido striscione:

Striscione Lavezzi in Cina

“Le leggende non muoiono mai, non saranno mai dimenticati”.

Ezequiel Lavezzi annuncia anche tramite il suo account personale Facebook l’addio al mondo del calcio come calciatore.

L’ex attaccante del Napoli ha infatti postato queste parole:

“Sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice all’interno del campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per tanto affetto”.

