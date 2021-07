Venerato: “Barcellona su Insigne, possibile vertice con l’entourage settimana prossima”

Barcellona su Insigne, le ultime da Venerato

Notizie calcio mercato Napoli – Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

“Il Barcellona segue Insigne e lo abbiamo già detto. Al momento però i catalani non hanno la disponibilità economica per affondare il colpo. Settimana prossima può esserci un vertice in Spagna con il suo entourage e quindi questo vuol dire che il Barça crede che, con qualche cessione o qualche svincolo, può affondare il colpo.

Olivera è stato offerto da Lucci che cura questi dialoghi con il Napoli ed il Getafe. Al momento però i club seguono il profilo ma non è una pista troppo calda per le richieste degli spagnoli che chiedono 15 milioni di euro, molto vicini ai 20 chiesti dal Chelsea per Emerson Palmieri.

Emerson Palmieri guadagna 3,5 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe spalmare l’ingaggio su più anni.

Un altro profilo che piace è quello di Dijks del Bologna sul quale c’è anche la Roma.

Se il Napoli cede Ospina, il primo della lista è Sirigu, seguito poi da Sepe”.

