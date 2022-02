Renica: “Spalletti non ha sbagliato a Cagliari, è un allenatore intelligente”

Cagliari-Napoli, Renica dice la sua.

A Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Renica, ex difensore del Napoli. Ecco quanto dichiarato sulla prestazione di Cagliari:

“Non penso che Spalletti abbia sbagliato a Cagliari. Con quello che aveva a disposizione senza gli esterni alti ha impostato la partita in un certo modo. Ha utilizzato Rrahmani e Juan Jesus come braccetti con Koulibaly centrale per far uscire il Cagliari sugli esterni e dare più spazio a Di Lorenzo e Mario Rui. Credo che lui volesse andare per via centrale su Mertens e Elmas per allargare il gioco e andare in area con Petagna. L’allenatore intelligente è quello che adatta il modulo alle caratteristiche dei giocatori. La verità è che il Cagliari nel girone di ritorno non è la stessa dell’andata”.