Xavi: “Messi meglio di Maradona, senza Leo sarebbe il più grande di sempre”

Il tecnico dei blaugrana parla alla vigilia di Napoli-Barcellona

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League che si disputerà domani sera a Napoli tra i partenopei ed i suoi blaugrana.

Queste le sue parole:

“E’ un onore poter giocare nello stadio intitolato a Diego. Maradona è stato un riferimento per tutti, al punto che, ancor oggi, guardiamo i suoi video e ci emozioniamo all’idea delle sue giocate. Purtroppo per lui, negli ultimi decenni è arrivato Messi, il quale si è imposto come miglior calciatore di sempre. Senza Leo, il più forte di tutti i tempi sarebbe ancora Diego, che si è dimostrato il top al mondo nella sua epoca”.

