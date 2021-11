Maggio: “Higuain ha sbagliato ad andare alla Juve, Sarri? ci rimasi male, ma…”

L’ex terzino del Napoli parla del suo passato in azzurro

Christian Maggio, ex terzino del Napoli è intervenuto a Peppy Night Fest, trasmissione in onda su Canale 21 condotta da Peppe Iodice.

Queste le sue parole:

“Reja, Mazzarri o Benitez? Con Reja ho iniziato la carriera e poi l’ho ritrovato a Napoli. Mazzarri è stato l’allenatore con cui ho espresso il miglior calcio della mia carriera. Benitez era come un padre, un allenatore a tutto tondo.

Higuain ha sbagliato ad andare alla Juventus. Ha fatto una scelta di vita e di carriera, la rispetto, ma per me ha sbagliato. Cos’è successo in quella partita contro il Crotone? Abbiamo vinto (ride ndr). Sul momento ci sono rimasto male che non ho potuto salutare i tifosi dal campo, ma poi la mattina dopo mi era passato. Al di là di questo Sarri è un grande allenatore”.

