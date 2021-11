Barella out, rischia la presenza in Nazionale e il 21 c’è il Napoli

Nicolò Barella out, rischia la sua presenza in Nazionale e il 21 c’è il Napoli.

Il Corriere della Sera pone l’attenzione sugli attaccanti in casa azzurra, tra questi focalizza su Nicolò Barella, che durante il derby è uscito per un problema al flessore. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano, il centrocampista non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi e rischiare la sua presenza in Nazionale, dunque lavorerà sodo per dare la sua disponibilità al ct Roberto Mancini, in vista della partita di venerdì contro la Svizzera all’Olimpico. In più cercherà di rimettersi in forma per farsi trovare preparato contro il Napoli di Spalletti.

