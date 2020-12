Espulsione Insigne, Sconcerti: “Errore che il capitano di una grande squadra non dovrebbe mai fare”

Insigne espulso, il commento di Sconcerti

Notizie Calcio Napoli – Espulsione Insigne, Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, commenta e analizza il caso sul quotidiano di oggi. Ecco quanto si legge:

Espulsione Insigne il commento di Sconcerti:

“Meglio il Napoli, che ha sempre diretto la gara. La svolta l’ha data l’arbitro segnalando un rigore corretto ma non infinito. L’errore vero lo commette Insigne che manda a quel paese l’arbitro e si fa espellere. È un errore che il capitano di una grande squadra non dovrebbe mai commettere perché dà fiato a polemiche, rimpianti e non crea nemmeno una sola utilità. Manca un cartellino giallo per Skriniar nel finale che sarebbe diventato rosso per doppia ammonizione, un fallo secco ed evidente che fa nascere un’ombra sulla tranquillità dell’arbitro”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Mertens: giungono cattive notizie. Si teme un lungo stop

Ziliani, altra frecciata alla Juventus dopo la sfida contro l’Atalanta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Cnn, vaccino a Biden la prossima settimana